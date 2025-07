Rezultati mednarodnih ocenjevanj kakovosti, ki so potekala pod okriljem 63. mednarodnega kmetijsko-živilskega sejma Agra, ponovno kažejo visoko kakovost izdelkov. V organizaciji Pomurskega sejma so ocenjevali mesne in mlečne izdelke ter brezalkoholne pijače. Rezultate so razglasili v torek, priznanja in medalje pa bodo podelili na sejmu avgusta.