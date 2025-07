Povečano število tatvin denarnic in denarja Lokalec.si Policijska uprava Celje v zadnjih tednih beleži povečano število kaznivih dejanj tatvin denarnic, denarja in drugih vrednejših predmetov. Tatvine se večinoma dogajajo v trgovskih centrih, trgovinah z mešanim blagom in gostinskih lokalih na širšem območju Celja z okolico. Policisti zato pozivajo vse občane k večji previdnosti in odgovornemu ravnanju s svojimi osebnimi predmeti. Storilci svoje prilo ...

