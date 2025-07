Zgodbe beguncev in migrantov, pospremljene z vonjem Primorske novice V Novi Gorici so v torek odprli veččutno razstavo-instalacijo Nestalno prebivališče: Umetnost preživetja, ki temelji na resničnih zgodbah beguncev in migrantov. Doživetje v industrijskem kompleksu podjetja Arctur v Kromberku bo do zadnjega julijskega dneva nagovarjalo vse čute.