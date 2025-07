Mariborčan po Izoli s strašilno pištolo Primorske novice Včeraj ob 22.40 je policija prejela prijavo, da je v Izoli pri ribiškem pomolu mlajši moški, ki ima pri sebi pištolo. Glede na podan opis so policisti izsledili 20-letnega Mariborčana, ki je imel pri sebi strašilno pištolo. To so mu zasegli. Podan bo obdolžilni predlog.

