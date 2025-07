Mladi Slovenci po drami v četrtfinalu svetovnega prvenstva! Sportal Slovenska reprezentanca fantov do 19 leta starosti se je uvrstila v četrtfinale svetovnega prvenstva, so sporočili iz KZS. V švicarski Lozani je po odlični igri v osmini finala z zmago 81:80 na kolena spravila Argentino. V boj za polfinale se bo pomerila proti boljšemu iz dvoboja med Izraelom in Kamerunom.

