Košarkarji kluba Pallacanestro Trieste so dobili nasprotnike za skupinski del lige prvakov (BCL). Žreb je Tržačanom namenil turški Galatasaray, Igokeo iz Bosne in Hercegovine in nemški Würzburg. Z nobeno od teh ekip se tržaški košarkarji v zgodovini še niso pomerili. Na žrebu, ki je potekal danes dopoldne v olimpijskem muzeju v Lozani, sta bila prisotna generalni direktor kluba Pallacanestro Tries ...