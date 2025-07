Policija ovadila štiri člane NSi Dnevnik Na mariborski policijski upravi so potrdili, da so na Specializirano državno tožilstvo podali kazensko ovadbo zoper štiri osebe. Imen niso razkrili, po informacijah N1 pa naj bi šlo za člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in

Sorodno