Verdijev Nabucco v izvedbi ljubljanske operno-baletne hiše v puljski Areni RTV Slovenija SNG Opera in balet Ljubljana bo v puljski Areni izvedla Verdijevo opero Nabucco. Dirigent Marko Hribernik bo vodil soliste, zbor in orkester. Opera, ki simbolizira boj za svobodo, bo obogatena z domačimi solisti in številnimi gosti.

Sorodno