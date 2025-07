Filipinka na Korčuli rodila sama doma, otroka pustila v košari pred hišo 24ur.com Filipinska delavka je na Korčuli sama doma rodila, novorojenčka pa pustila v košari zraven apartmajske hiše. Zatem naj bi se še trikrat vrnila in preverila, kako je z otrokom. Tega so, po tem ko so ga našli, s helikopterjem prepeljali v splitski klinični center, mamo pa izsledili in prav tako hospitalizirali. 39-letnica je sicer nosečnost uspešno skrivala tako pred delodajalcem, kot pred sostanov...

