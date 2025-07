Evropska komisija predlaga 90-odstotno zmanjšanje emisij do leta 2040 RTV Slovenija Bruselj je predstavil predlog spremembe podnebnega zakona, ki predvideva 90-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2040 glede na leto 1990. Kot so poudarili v Bruslju, gre za pomemben vmesni cilj na poti do podnebne nevtralnosti.

