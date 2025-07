Zelena luč Evropske komisije: Zalando v prevzem About You 24ur.com Evropska komisija je nemškemu spletnemu trgovcu Zalando dala dovoljenje za prevzem domačega tekmeca About You. Posel ne vzbuja pomislekov glede omejevanja konkurence, potrošniki in blagovne znamke bodo še naprej imeli na voljo številne alternative, so sporočili v Bruslju.

