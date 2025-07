Finska z igralko več ugnala Islandijo, ob 21.00 prenos tekme Švica − Norveška RTV Slovenija V Švici se je začelo evropsko prvenstvo za nogometašice. Uvodni dan so v akciji reprezentance v skupini A,, ob 21. 00 lahko v neposrednem prenosu na TV SLO 2 in MMC-ju spremljate dvoboj Švice in Norveške.

