Goloba v politiki vodi predvsem napuh in momentalni navdih Nova24TV “Ko komentiramo razmišljanje in delovanje predsednika vlade Goloba, nima smisla k temu pristopati racionalno, ker ga v politiki vodi predvsem napuh in momentalni navdih,” pojasnjuje politični analitik Sebastjan Jeretič. Spomnimo: Premier Robert Golob je zavrnil poziv prvaka SDS, naj glasovanje o razpisu posvetovalnega referenduma o povečanju obrambnih izdatkov veže na zaupnico vladi. Na družb ...

Sorodno