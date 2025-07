»Zares verodostojno lahko o življenju in smrti v vojni poročajo predvsem tisti, ki tam živijo in umirajo« Mladina V aktualni posebni poletni številki Mladine INTERVJU lahko preberete tudi pogovor z Boštjanom Videmškom, dolgoletnim zunanjepolitičnim novinarjem in poročevalecem z vojnih območij oziroma kriznih žarišč. Novinarsko pot je začel že šestnajstleten pri športnem časopisu Ekipa in kmalu nato začel pisati za Mladino, nedolgo zatem pa še za časnik Delo, s katerim sodeluje že trideset let.

