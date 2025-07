Delodajalci bi zaposlovali, a kadra ni Dnevnik Obeti delodajalcev za letošnje drugo polletje so precej optimistični, napovedujejo 2,1-odstotno rast zaposlenosti in čez 32 tisoč novih zaposlitev. Glede na to, da obenem poročajo o velikih težavah pri iskanju ustreznih kandidatov, pa se postavlja