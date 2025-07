Korak bližje prepovedi kletk za kokoši in obveznemu čipiranju mačk Maribor24.si Nov zakon o zaščiti živali prinaša obvezno čipiranje mačk, konec baterijske reje kokoši do 2028 ter strožji nadzor in višje kazni za zlorabe.

Sorodno









Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Jožef Horvat

Jernej Vrtovec

Robert Golob

Janez Janša