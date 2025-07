Svetniki podprli celovito obnovo Bohinjske proge Primorske novice Šempeter pri Gorici je v ponedeljek gostil 30. sejo državnega sveta, na kateri so svetniki razpravljali o številnih aktualnih zakonodajnih predlogih. Med osrednjimi temami so bile stanovanjska zakonodaja, visokošolska reforma, spremembe pokojninskega sistema in vprašanja ustavne skladnosti zakona o kmetijskih zemljiščih, za Primorsko pa je pomembno, da so svetniki podprli pobudo za obnovo Bohinjske proge.

