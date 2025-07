Izdane so odločbe za sedmi javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda Vlada RS Agencija je izdala odločbe za vloge, ki so prispele na sedmi javni razpis za aktivnost Dela za odpravo škode in obnovo gozda iz podukrepa M08.4 Program razvoja podeželja 2014-2020. Šestintrideset vlagateljev je oddalo 67 vlog, od tega je bilo pozitivno izdanih 64 odločb o pravici do sredstev v skupni vrednosti 227.709,58 evra.

