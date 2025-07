Ta vikend, v petek in soboto, 4. in 5. julija, bo v atriju Celjskega mladinskega centra potekal tradicionalni plesni dogodek Break the floor, ki letos praznuje že svojo polnoletnost. Ta bo potekal dva dni in bo znova pritegnil številne plesalce z vsega sveta. Končnega števila plesalcev še nimajo, saj se bo na dogodek mogoče prijaviti tudi na licu mesta, za gledalce pa je obisk brezplačen. Pričakuj ...