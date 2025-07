Na vzhodu Krete izbruhnil velik gozdni požar. Odrejena množična evakuacija. RTV Slovenija Na vzhodu grškega otoka Kreta je v sredo popoldne izbruhnil velik gozdni požar, zaradi česar so oblasti odredile množično evakuacijo ogroženih domov in turističnih nastanitev. Doslej so na varno premestili najmanj 1500 ljudi.

