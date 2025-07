Prijeli turškega voznika, ki je v osebnem avtomobilu prevažal osem Afganistancev in Pakistanca RTV Slovenija Novomeški policisti so pri Kostanjevici na Krki so ustavili turškega voznika, ki je v avtomobilu Škoda prevažal devet tujcev, državljanov Afganistana in Pakistana, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Voznik je skušal pobegniti vendar so prijeli.

