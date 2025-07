(AKTUALNO) Golobova vlada v prvem polletju ustvarila neverjetnih 800 milijonov evrov proračunskega primanjkljaja Demokracija Piše: Moja Dolenjska Vlada je v prvi polovici letošnjega leta porabila 800 milijonov evrov več, v to niso všteti interventni ukrepi. Toliko je bilo primanjkljaja v državnem proračunu iz rednega poslovanja. To je tudi za 750 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Razlogi za letošnjo katastrofo v državnem proračunu oz. javnih financah so: manj prihodkov zaradi nižje gospodarske rasti, visok ...

