Kršitev javnega reda v Mariboru: 53-letni moški žalil in odrinil bivšo partnerico Lokalec.si Mariborski operativno komunikacijski center je bil včeraj, 2. julija 2025, okrog 16.15 ure, obveščen o prepiru med bivšima partnerjema. Policisti Policijske postaje Maribor II so z zbiranjem obvestil ugotovili, da je 53-letni moški v stanovanju žalil in odrinil bivšo 49-letno partnerico. Ker kršitelja ni bilo več na kraju, mu bodo policisti, ko bo izsleden, vročili plačilni nalog, so sporočili iz Policijske uprave Maribor.

