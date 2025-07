Pred tekmami v Stožicah reprezentanco okrepila Ropret in Pajenk RTV Slovenija Slovenski odbojkarji so po nekaj dneh premora začeli priprave na tretji turnir Lige narodov, ki bo od 16. do 20. julija v Ljubljani. Selektor Fabio Soli bo lahko v nadaljevanju računal tudi na izkušena Gregorja Ropreta in Alena Pajenka.

