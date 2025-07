Nogometaši Hajduka vpleteni v incident na Bledu, v Hajduku zanikajo Primorske novice Slovenski portal 24ur.com je danes poročal o domnevnem fizičnem obračunu, v katerem so po trditvah medija sodelovali nogometaši Hajduka. Po posredovanih informacijah se je incident zgodil v noči s torka na sredo v bližini hotela ob Blejskem jezeru, kjer so člani Hajduka trenutno na pripravah. V Hajduku so zanikali fizično obračunavanje.

