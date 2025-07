Piše: Lucija Kavčič Mediji dnevno poročajo, kako Ukrajinci trpijo zaradi ruskih napadov, ki so se v zadnji tednih okrepili. Vojna se je začela že leta 2014, preštevilni so se od tedaj morali odseliti s Krima in z drugih okupiranih območij: zbežali so v druge dele Ukrajine, milijoni Ukrajincev so morali zbežati v tudi Evropo in postati begunci. Zaradi obrambe se je v Ukrajini močno okrepila vojaške ...