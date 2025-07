Na Serminu v zemljo izteklo več tisoč litrov goriva Primorske novice Včeraj ob 10.26 so policijo obvestili, da so na Serminu zaznali puščanje dizelskega goriva na zemljišče. Vzdrževalci so takoj po zaznavi zaprli cevovod, po prvih podatkih naj bi izteklo od 3000 do 4000 litrov dizelskega goriva.