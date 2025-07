(AKTUALNO) Sobodajalci: Ne moremo sprejeti vloge grešnih kozlov v stanovanjski problematiki Demokracija Piše: C. R., STA Sobodajalci so znova opozorili, da je predlog novele zakona o gostinstvu, ki ureja kratkoročno oddajanje nepremičnin in mu je odbor DZ že pritrdil, za njih nesprejemljiv. “Ne moremo sprejeti vloge grešnih kozlov v stanovanjski problematiki in ne pristajamo na vlogo poskusnih zajčkov,” je dejala predsednica Združenja sobodajalcev Katja Rezman. Sobodajalstvo je, kot je dejala na

Sorodno



Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Tadej Pogačar

Marjan Fabjan