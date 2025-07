160. redna seja Vlade Republike Slovenije Vlada RS Vlada je sprejela predlog novele zakona o o gospodarskih družbah, predlog novele zakona o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja ter predlog zakona o plačilnih in javnofinančnih storitvah. Potrdila je Poročilo o izvajanju Zakona o začasnih ukrepih za izboljšanje kadrovskih in delovnih pogojev ter zmogljivosti pri izvajalcih socialnovarstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe.

