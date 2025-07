V Lendavi prijeli tatove električnih koles Demokracija Piše: C. R., STA Policista sta 26. junija v Lendavi kontrolirala kombinirano vozilo slovaškega registrskega območja, v katerem so bili štirje Slovaki. V postopku sta v vozilu odkrila tri električna kolesa v vrednosti okrog 10.000 evrov, za katere se je izkazalo, da so bila ponoči ukradena na območju Lendave in še niso bila prijavljena kot ukradena. Kot so danes sporočili s Policijske uprave Mur

