Kyocera pridobila certifikat FIPS 140-3 za kriptografsko varnost v A4 tiskalnikih in večfunkcijskih napravah Računalniške novice Pomemben mejnik na področju varovanja podatkov, ki krepi zaupanje evropskega javnega sektorja in reguliranih gospodarskih panog Ljubljana, 3. 7. 2025 - Kyocera Document Solutions Inc. (v nadaljevanju »Kyocera«) je sporočila, da je integrirano vezje (IC), ki ga je podjetje razvilo predvsem za uporabo ...