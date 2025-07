Velik odpoklic peugeotov, citroënov, fiatov in oplov po Evropi Svet 24 Avtomobilski koncern Stellantis je sprožil odpoklic več sto tisoč vozil znamk Peugeot, Citroën, Fiat, Opel in DS, opremljenih z dizelskim motorjem 1.5 BlueHDi. Odpoklic vključuje različne modele, proizvedene med letoma 2017 in 2023, razlog pa so težave s krmilno verigo.

