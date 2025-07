V Lukovici ponovno odkrili škodljivega japonskega hrošča SiOL.net V občini Lukovica so odkrili japonskega hrošča, so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Škodljivega hrošča so v Lukovici sicer odkrili že lani. Uprava je že sprejela ukrepe za preprečevanje nadaljnjega širjenja hrošča.

Sorodno





Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Marjan Fabjan

Janez Janša

Bogdan Gabrovec