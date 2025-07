Ministrstvo: Slovenija pogojno podpira 90-odstotno zmanjšanje emisij do 2040 RTV Slovenija Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo pogojno podpira predlog sprememb evropskega podnebnega zakona, s katerim v Bruslju predlagajo 90-odstotno zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov do leta 2040 glede na leto 1990.

