Kača se z ugrizom brani, ko je ogrožena Primorske novice Kače ne napadajo človeka, z ugrizom se nekatere vrste branijo le, če ta seže v njihovo neposredno bližino ali se jih dotakne. Čeprav so v Sloveniji zavarovane, njihova populacija še vedno upada, tudi zaradi negativnih stališč ljudi, so po nedavnem usodnem ugrizu modrasa pojasnili strokovnjaki na novinarski konferenci, ki so jo pripravili na biotehniški fakulteti.

