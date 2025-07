V ormoški bioplinarni novo onesnaženje: resna nevarnost za okolje 24ur.com Iz skladišča odpadkov ormoške bioplinarne je v začetku junija iztekla onesnažena odpadna voda, so sporočili z Občine Ormož. Kot je razvidno iz poročila NLZOH, ki so ga posredovali, tekočina predstavlja resno nevarnost za okolje in vodne ekosisteme. Na občini napovedujejo dodatne ukrepe za boj proti onesnaževanju bioplinarne.

