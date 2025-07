To je potencialni kupec za Petrolove poslovalnice, v Petrolu še brez odgovora zurnal24.si V Skupnosti občin Slovenije vodstvo Petrola in vlado pozivajo k skupni rešitvi, ki bo ohranila bencinske servise, še posebej v občinah, ki so razvojno bolj ranljive. Štiri bencinske servise, ki jih je Petrol začasno zaprl prejšnji ponedeljek, je medtem po poročanju Radia Slovenije pripravljeno kupiti podjetje P&P iz Portoroža.

