V Sparovi kampanji »Kar kroži, nas povezuje« spodbujajo k nakupom brez embalaže in plastičnih vrečk Maribor24.si V okviru drugega dela kampanje »Kar kroži, nas povezuje« so na vseh svojih prodajnih mestih s posebnimi oznakami in plakati opozorili na možnosti trajnostnega nakupovanja brez embalaže in brez plastičnih vrečk.

