Mladi Slovenci do brona na SP Sportal Drugi dan svetovnega prvenstva v spustu na divjih vodah za mladince in mlajše člane v Solkanu se je prve kolajne veselila tudi slovenska ekipa. Zanjo so poskrbeli kajakaši do 23 let, ki so na ekipni tekmi klasičnega spusta osvojili bron, so sporočili iz Kajakaške zveze Slovenija.

