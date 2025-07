Italijanke za uvod tesno prek Belgijk Sportal S tekmo med Finsko in Islandijo v skupini A se je začelo letošnje evropsko nogometno prvenstvo za nogometašice. Italijanke so na prvi četrtkovi tekmi z 1:0 strle Belgijke, zvečer se bodo pomerile Španke in Portugalke.

