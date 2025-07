Žalostna vest, umrl 56-letni motorist Lokalec.si Danes ob 19.29 uri so bili policisti obveščeni o hujši prometni nesreči, ki se je zgodila v naselju Šmartno pri Slovenj Gradcu. Policisti so na kraju ugotovili, da je 56-letni voznik motornega kolesa vozil po glavni cesti iz smeri Slovenj Gradca proti Mislinji. Ko je pripeljal v naselje Šmartno pri Slovenj Gradcu v desni pregledni ovinek je izgubil nadzor nad motornim kolesom in padel po vozišču. Pri tem se je voznik motornega kolesa tako hudo telesno poškodoval, da je na kraju umrl.

