Na borze se je vrnil bik: Newyorški borzni indeksi z novimi rekordi 24ur.com Newyorški borzni indeksi so zaradi petkovega dneva neodvisnosti teden končali že v četrtek. S&P 500 in Nasdaq sta dosegla nove rekorde. Za dobro voljo vlagateljev je med drugim poskrbelo nekaj pozitivnih premikov glede carin, zakon o proračunu in davčnih olajšavah ter dobra gospodarska poročila.

Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Bogdan Gabrovec

Marjan Fabjan

Anže Logar

Tadej Pogačar