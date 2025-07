Vlada s priporočili za zmanjšanje stroškov službenih potovanj v tujino Lokalec.si Vlada je sprejela priporočila za zmanjšanje stroškov službenih potovanj v tujino. Organom državne uprave med drugim priporoča, da v delegacije vključujejo minimalno število funkcionarjev in javnih uslužbencev, potujejo naj le tisti, ki so bistveni za izpolnitev cilja posamezne službene poti, na teh pa naj se prednostno uporablja javni prevoz. Med priporočili organom državne uprave v sporočilu po ...

Sorodno

Omenjeni Berlin

New York Najbolj brano Osebe dneva Marjan Fabjan

Robert Golob

Bogdan Gabrovec

Anže Logar

Janez Janša