Poslovanje UKC Maribor ostaja v rdečih številkah Lokalec.si Univerzitetni klinični center (UKC) Maribor je letos v poslovanju do konca maja pridelal 2,2 milijona evrov presežka odhodkov nad prihodki. Po besedah generalnega direktorja Vojka Flisa je to slabše od pričakovanj. Je pa izguba bistveno nižja kot lani zaradi povečanega obsega dela, je po današnji seji ocenil predsednik sveta zavoda Marjan Mačkošek. V maju so v UKC Maribor obravnavali v povprečju v ...

Sorodno