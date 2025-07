Kriminalisti prijeli moškega zaradi pošiljanja 59 kg konoplje po pošti Lokalec.si Junija so koprski kriminalisti pridržali 29-letnega Slovenca z območja Kopra, ki je aprila po pošti poskušal poslati 59 kilogramov konoplje. Osumljenec je bil zoper kazensko ovadbo priveden na zaslišanje k preiskovalnemu sodniku Okrožnega sodišča v Kopru, ki je na predlog tožilstva zoper njega odredil pripor, so sporočili s Policijske uprave Koper. Preiskovalci so ugotovili, da je osumljeni april ...

