Boksar Chavez Jr. aretiran v Los Angelesu in pred izgonom v Mehiko RTV Slovenija Znani mehiški boksar Julio Cesar Chavez Jr. je bil v Los Angelesu aretiran zaradi poteka vize in laganja na vlogi za zeleno karto in bo deportiran v Mehiko, kjer mu grozijo obtožbe vpletenosti v organizirani kriminal, so sporočile zvezne oblasti ZDA.

