Jelinčič brutalno: »Flodra* se po Afriki in klobasa neumnosti v OZN!« Janša medtem: »Nesposobnim vse prav pride za prepir!« Slovenske novice Slovenski veleposlanik na Dunaju je izročil protestno noto Zveznemu ministrstvu za evropske in mednarodne zadeve Republike Avstrije, v kateri sta izražena nestrinjanje in protest Ministrstva za zunanje in evropske zadeve Republike Slovenije v zvezi z odločitvijo deželnega parlamenta avstrijske zvezne dežele Štajerske, ki je uzakonil Dachsteinsko pesem kot deželno himno.

Sorodno