Zahvala škofa Sajeta evangeličanskemu škofu Novaku ob koncu njegovega mandata Radio Ognjišče Ob zaključku mandata škofa Evangeličanske Cerkve augsburške veroizpovedi v Sloveniji, mag. Leona Novaka, se mu je predsednik Slovenske škofovske konference msgr. dr. Andrej Saje iskreno zahvalil za dolgoletno odprto, spoštljivo in prijateljsko sodelovanje. V pismu je poudaril skupne vrednote katoličanov in evangeličanov, ki prispevajo k večji edinosti in sožitju v slovenski družb...

