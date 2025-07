Tržiško pristanišče je v razcvetu. Promet hitro narašča, predvidene pa so tudi nove razvojne naložbe v infrastrukturo, kar je tudi posledica dobrega sodelovanja med institucijami. »To so občina, pristaniška uprava, Dežela Furlanija - Julijska krajina in gospodarski subjekti,« izpostavlja Anna Cisint, tržiška občinska svetnica s pooblastilom za pomorsko gospodarstvo, ki je včeraj v tržiški mestni h ...