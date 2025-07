V stanovanju našli mrtvega 18-letnika, to pravi policija … Lokalec.si V enem od stanovanj na območju Nove Gorice so v ponedeljek zjutraj našli mrtvega komaj 18-letnega moškega, so potrdili na Policijski upravi Nova Gorica za Večer. Tragično odkritje so policiji sporočili svojci, ki so mladega moškega našli brez znakov življenja. Policija je o dogodku nemudoma obvestila preiskovalno sodnico Okrožnega sodišča in okrožno državno tožilko, ogled kraja pa so opravili kriminalisti.

